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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:06

Milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu! İşte o anlar

EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberindeki farklı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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