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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:10

Milli Savunma Bakanı Güler, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik.' dedi.

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