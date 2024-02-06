Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid tarafından kabul edilen Bakan Güler, daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sabbar Hatim Es-Sudani ile bir araya geldi.

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Daha sonra Irak Savunma Bakanlığına geçen Güler, Iraklı mevkidaşı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi tarafından askeri törenle karşılandı. Her iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan toplantılarda Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.

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Bakan Yaşar Güler'in Bağdat'taki temasları devam ediyor.

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