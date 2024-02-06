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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 15:46

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor.

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