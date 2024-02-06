Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid tarafından kabul edilen Bakan Güler, daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sabbar Hatim Es-Sudani ile bir araya geldi.
Daha sonra Irak Savunma Bakanlığına geçen Güler, Iraklı mevkidaşı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi tarafından askeri törenle karşılandı. Her iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan toplantılarda Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.