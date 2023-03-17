Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'daki incelemelerinin ardından, beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile sel baskınının yaşandığı Şanlıurfa'ya geçti. Selin en büyük zararı verdiği Süleymaniye Mahallesi'ne giden Akar burada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Akar, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, su tahliye ve temizlik faaliyetlerini inceledi.