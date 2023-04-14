  • $19,3681
  • 21,3947
  • 1260.13
  • 5119.97

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:59

Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını yok etmekte kararlı olduklarını belirterek, 'Teröristlere ister helikopter, ister uçak, ister silah, ister para versinler, arkalarında kim olursa olsun, 85 milyon vatandaşımızın, hudutlarımızın güvenliğini sağlayıncaya, 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarıncaya kadar kimse bizi durduramaz.' dedi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.