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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 15:38

Milli Mücadele'nin simgesi İnebolu Denk Kayığı yeniden denizle buluştu

Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun lojistik merkezlerinden İnebolu Limanı'na getirilen mühimmatın tahliyesini üstlenen İnebolulu kayıkçıların kullandığı 'denk kayığı', 100 yıl aradan sonra yeniden yapılarak törenle denize indirildi.

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