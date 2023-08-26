Milli Mücadele'nin simgesi İnebolu Denk Kayığı yeniden denizle buluştu

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin lojistik merkezlerinden İnebolu Limanı, 3 yıl boyunca silah ve cephanenin Anadolu'ya giriş kapısı oldu. İstanbul'dan getirilen binlerce ton silah ve cephane ile diğer askeri malzemeler, güvenli görüldüğü için İnebolu'ya ulaştırıldı.

İstiklal Madalyası'nın kazanılmasında denk kayıklarının önemli rolü olduğunu belirten Baycar, "3 yıl boyunca Mavnacılar Loncası (Kayıkçılar Odası) 100'ü aşkın üyesiyle beraber Kurtuluş Savaşı'na silah ve cephane yetiştirmek üzere burada meccanen hiçbir ücret almadan hizmet gördüler. Tabi zamanla bu denk kayıkları maalesef yıpranıp tarihten neredeyse silindi. Son denk kayığımızı da İstanbul Deniz Müzesine teslim ettik, orada sergileniyor. Meraklıları orada görüyorlar ama bizim burada her İnebolulunun yüreğinde bir ukde denk kayığını görmek arzu ediyorlar. Bize İstiklal Madalyası'nı kazandıran, Milli Mücadele'de oldukça katkı sunan bu denk kayığımızı denize indirmek her İnebolulunun içinde bir ukde, bir özlem. Dolayısıyla böyle bir proje başlattık. Denk kayığımızın replikasını canlandıralım diye bir fikir geliştirdik." dedi.

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Denk kayığının İnebolu'nun bir değeri olduğunu ifade eden Baycar, "Orijinaline yüzde 100'e yakın orijinallikte bir denk kayığını şu an görmekteyiz. Bu da bizi gerçekten çok duygulandırdı. Bu gördüğünüz denk kayığı 1 yıllık bir emek. Bunun herhangi bir bütçesi yok. 750 bin liranın üzerinde 1 milyon liraya kadar bir maliyeti var ama tamamen el birliğiyle İnebolulular olarak belediyemizle, kurumlarımızla, hayırseverlerimizle, arkadaşlarımız da emekleri için hiçbir ücret almadılar, el birliğiyle yaptık." diye konuştu.

Vali Dallı ise konuşmasında, "İnebolu için çok güzel bir çaba olmuş bu. Bundan sonraki yıllarda da umarım tarihi yaşatmada, yapılan fedakarlıkları hatırlamada çok büyük bir katkısı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Gazi İnebolu" isimli ve 2 çifte kürekli kayık denize indirildi.