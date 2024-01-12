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Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 09:46

Milli İstihbarat Akademisi başvurular ne zaman başlayacak? İşte şartlar

Millî İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etme sürecine girmeye hazırlanıyor. Akademide eğitim almak isteyen adaylar, belirlenen şartları karşıladıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilecek. Mezuniyet sonrası ise Akademi, öğrencilere çeşitli olanaklar sunarak, ulusal ve uluslararası alanda kariyer yapma imkânı sağlayacak. Milli İstihbarat Akademisi hakkında merak edilen bu konuları 10 maddede özetledik...

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