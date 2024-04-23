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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 09:11

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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