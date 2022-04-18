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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:31

Midyat'ta mağarada başlayan kazı, devasa bir yer altı şehrine doğru ilerliyor

Mardin'in Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehrinde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla ait çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı.

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