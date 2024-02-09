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Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 01:28

Meteoroloji uyardı! Suriye üzerinden toz taşınımı gelecek: Kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta etkisi gösteren sağanak yağış ve soğuk havadan sonra cuma gününden itibaren sıcak havanın etkili olacağını vurgulayarak, cumadan itibaren 2 gün boyunca Suriye'den kuvvetli toz taşınımı olacağı konusunda uyarıda bulundu.

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