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Eklenme tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 13:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritası yayımlandı. Eskişehir'in büyük bölümünün 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında olması dikkat çekti.

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