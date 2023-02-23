Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı.

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Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Eskişehir'in kuraklık durumu dikkat çekti.



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SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde ortalama yağış farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir.

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HAFİF KURAKLIKTAN ÇOK ŞİDDETLİ KURAKLIĞA DÖNDÜ

Eskişehir, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada normal civarı ve hafif kuraklık olarak değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise "Çok şiddetli kuraklık" tehlikesi altında değerlendirildi.

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Yayımlanan haritaya göre, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün "Olağanüstü kuraklık" tehlikesi altında olduğu belirlendi.

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İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.