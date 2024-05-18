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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:21

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı kapılarını lise öğrencilerine açtı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında lise öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

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