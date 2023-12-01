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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 10:08

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 4 zanlı yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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