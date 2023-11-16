Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyon! 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince DEAŞ, DHKP/C ve THKP/C terör örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

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Bu kapsamda, terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ile yürüyüşlere katılan, elaman temin etmeye yönelik çalışma yapan, yurt dışındaki terör kamplarına giderek örgüt mensuplarına moral ve motivasyon amaçlı destek veren 4 şüpheli belirlendi.