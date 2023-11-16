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Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:44

Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyon! 4 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütleri DEAŞ, DHKP/C ve THKP/C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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