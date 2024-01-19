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Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 09:51

Mersin'de terör operasyonları! 5 DEAŞ'lı ile 1 PKK'lı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

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