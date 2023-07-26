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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 09:04

Mersin'de tefecilere şafak operasyonu! Dört şahıs gözaltına alındı

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, dört şahıs gözaltına alındı.

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