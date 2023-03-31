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Eklenme tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 09:45

Mersin'de şafak vakti DEAŞ operasyonu! Sekiz gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor.

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