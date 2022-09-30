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Eklenme tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 09:30

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 9 zanlı yakalandı! Film sahnesi değil gerçek

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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