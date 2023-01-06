  • $18,7934
  • 19,7979
  • 1110.71
  • 5090.29

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2023 Cuma 09:33

Mersin'de eş zamanlı terör operasyonu! 8 gözaltı kararı

Mersin'de, terör örgütü 8 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.