Mersin'de eş zamanlı terör operasyonu! 8 gözaltı kararı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmasını sürdürdü.

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Bu kapsamda, şüpheliler A.G, C.A. ve H.Ö'nün, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.

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Çalışmalarda, zanlılardan H.D'nin, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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Öte yandan, şüpheler D.E, Y.İ, İ.B. ve F.U'nun, sosyal medyada terör örgütünü özendirici ve sahiplenici paylaşımlar yaparak "sempatizan" kazanmaya çalıştığı saptandı.

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Adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 115 polis katıldı.

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Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

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Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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