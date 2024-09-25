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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 09:44

Mersin'de bahis operasyonu! 51 şüpheliden 18'i tutuklandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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