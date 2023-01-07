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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 09:06

Mersin'de 210 polisle drone destekli şafak operasyonu! 25 zanlı aranıyor

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 25 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona 70 ekipten 210 polis katıldı.

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