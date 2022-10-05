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Eklenme tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 11:29

Mersin Uluslararası Limanı'nda ele geçirildi! 48 kilo 800 gram kokain

Mersin Uluslararası Limanı'nda, Hong Kong bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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