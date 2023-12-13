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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:14

Meriç'in 'sigortası' DSİ ekiplerince çalışma başlatıldı

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen baypas kanalı, Kanal Edirne'nin seddelerinde güçlendirme çalışması başlatıldı.

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