Meriç Nehri'nde taşkın önlemi! Kum öbekleri temizleniyor

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.
Çalışmalar kapsamında nehir yatağına indirilen iş makineleriyle su akışını yavaşlatan kum öbekleri temizleniyor.
Kepçelerle kamyonlara doldurulan kumların, sedde güçlendirme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.
Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkın riskine karşı yatak temizliği başlatıldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.
Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkın riskine karşı yatak temizliği başlatıldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.
Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkın riskine karşı yatak temizliği başlatıldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.
Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkın riskine karşı yatak temizliği başlatıldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.