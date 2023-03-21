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Eklenme tarihi: 21 Mart 2023 Salı 09:48

Meriç Nehri'nde taşkın önlemi! Kum öbekleri temizleniyor

Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkın riskine karşı yatak temizliği başlatıldı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.

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