Mehmetçik selden etkilenen bölgelerde yardıma koştu! Tahribat sular çekilince ortaya çıktı

Cadde ve sokaklar su ile dolarken çok sayıda mekan sular altında kaldı.

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İşletmesinde askerlerin temizlik çalışmasına destek verdiğini belirten Ferda Sevimli, şöyle dedi:





Gece saatlerinde dükkana geldim. 2-3 dakika sürmedi bir anda dükkanın içi sular altında kaldı. İçerideki cihazlarım komple zarar gördü. Askerlerimiz geldi bizlere yardım ediyorlar sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Büyük bir afet oldu. Devletimiz var olsun.

