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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 14:46

Mehmetçik selden etkilenen bölgelerde yardıma koştu! Tahribat sular çekilince ortaya çıktı

Son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yaşanan sel felaketinden etkilenen Düzce'de temizlik çalışmalarına askeri birlikler de katıldı.

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