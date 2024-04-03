Mehmetçik nefes aldırmıyor! 226 bin tanesi imha edildi

Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından günlük verilere dayalı yapılan analizlere göre, sürüklenen mayınların takip edeceği rotalar belirleniyor ve 7/24 esasına dayalı olarak mayın gözetlemesi yapılıyor.
Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında dökülen ve demirleme donanımlarından kurtularak sürüklenen mayınlar Karadeniz'deki deniz trafiği için tehdit oluşturuyor.
Tespit gerçekleştikten sonra mayının imha faaliyetlerine ise deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, mayın avlama gemileri ve karakol gemileri ile iştirak ediliyor.
Türk Deniz Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar Karadeniz'e sürüklenen 5 mayın tespit edilerek imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) koordinatörlüğündeki insani maksatlı mayın temizleme çalışmaları kapsamında, 2015'ten bu yana yaklaşık 45 milyon metrekare alan temizlenerek 226 bin mayın imha edildi.