Mehmetçik nefes aldırmıyor! 226 bin tanesi imha edildi

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Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından günlük verilere dayalı yapılan analizlere göre, sürüklenen mayınların takip edeceği rotalar belirleniyor ve 7/24 esasına dayalı olarak mayın gözetlemesi yapılıyor.

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Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında dökülen ve demirleme donanımlarından kurtularak sürüklenen mayınlar Karadeniz'deki deniz trafiği için tehdit oluşturuyor.

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Tespit gerçekleştikten sonra mayının imha faaliyetlerine ise deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, mayın avlama gemileri ve karakol gemileri ile iştirak ediliyor.

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Türk Deniz Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar Karadeniz'e sürüklenen 5 mayın tespit edilerek imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) koordinatörlüğündeki insani maksatlı mayın temizleme çalışmaları kapsamında, 2015'ten bu yana yaklaşık 45 milyon metrekare alan temizlenerek 226 bin mayın imha edildi.

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