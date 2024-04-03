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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2024 Çarşamba 14:27

Mehmetçik nefes aldırmıyor! 226 bin tanesi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) koordinatörlüğündeki insani maksatlı mayın temizleme çalışmaları kapsamında, 2015'ten bu yana yaklaşık 45 milyon metrekare alan temizlenerek 226 bin mayın imha edildi.

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