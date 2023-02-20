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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 14:43

Mehmetçik, ilk andan itibaren milletine koştu! İşte o anlar

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma ve yardım faaliyetleri devam ediyor.

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