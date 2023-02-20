Mehmetçik, ilk andan itibaren milletine koştu! İşte o anlar

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Şanlıurfa'da Veysel Karani mahallesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (Arşiv)

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Şanlıurfa'da Veysel Karani mahallesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (Arşiv)

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Şanlıurfa'da Veysel Karani mahallesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (Arşiv)

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor. (Arşiv)

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi ek binasının enkazında kalan karı koca kurtarıldı. Bölgede Mehmetçik, UMKE ve AKUT'un yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli deprem de Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti. (Arşiv)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralı kurtarılan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi. Öte yandan, MSB, Gaziantep Nurdağı'nda küçük yaşta bir çocuğun (fotoğrafta) enkazdan kurtarıldığını bildirdi. (Arşiv)

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler enkaz altında olduğunu tespit ettiği bir kadına ulaşmaya çalışıyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarıldı. Bölgede ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kadını enkazdan çıkaran komandonun gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarıldı. Bölgede ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kadını enkazdan çıkaran komandonun gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. (Arşiv)

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Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Azerbaycan Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından depremzede vatandaş sağ olarak çıkarıldı. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Azerbaycan Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından Medine İnci isimli vatandaş sağ olarak çıkarıldı. (Arşiv)

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Adıyaman Valiliği arkasında bulunan 5 katlı Kanarya Apartmanı enkazında mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra Mehmetçik, AFAD, UMKE ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. (Arşiv)

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Adıyaman Valiliği arkasında bulunan 5 katlı Kanarya Apartmanı enkazında mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra Mehmetçik, AFAD, UMKE ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesin'deki İbrahim Şelli apartmanında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da, Bitlis'ten bölgeye gelen Mehmetçik, Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında anne ve iki kızına ulaştı. Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra çıkarıldı. (Arşiv)

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Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binanın enkazından, komandoların çalışmasıyla 8 kişi yaralı kurtarıldı. (Arşiv)

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Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Dr.Muammer Aksoy Caddesi'nde de binalar yıkıldı. Binalarda gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki İbrahim Şelli apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürdü. (Arşiv)

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye, askeri helikopterlerle yardım malzemesi getiriliyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekipler, Malatya'da Buhara Caddesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Arama kurtarma çalışmalarına askeri personel de katıldı. (Arşiv)

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, Malatya Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Altınözü Mahallesi'nde bulunan futbol sahasına AFAD ekipleri, depremzedeler için çadır kurdu. Mehmetçik, depremzedelere çorba dağıttı. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye Balıkesir'den asker sevkiyatı devam ediyor. Mehmetçik bugün havayolu ile Kahramanmaraş'a gitti. (Arşiv)

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Hatay'da, depremde yıkılan iki binanın enkazı altında kalan ikisi kadın 3 kişi sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kente gelen askerler ile arama kurtarma gönüllüleri çalışmalarını sürdürüyor. (Arşiv)

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan askeri personel, Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçakla depremin yaşandığı Kahramanmaraş'a gönderildi.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 600 Konutlar Sitesi'nde 101. saatte enkazdaki inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş'a sağ ulaşıldı. (Arşiv)

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından 81 il ve birçok ülkeden gelen yardımlar ile arama kurtarma ekipleri, İncirlik Üssü'nden hızla bölgelere sevk ediliyor. Çadır, battaniye, jeneratör ve ısıtıcılar ile gıda malzemelerinin olduğu paketler, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında oluşturulan "hava yardım koridoru" ile depremzedelere ulaştırılması için askeri uçak ve helikopterlere yükleniyor. Mehmetçiğin olağanüstü çabalarıyla kısa sürede gerçekleştirilen yüklemelerle yardım malzemeleri, afet bölgelerine gönderilmek üzere havalanıyor. İlk günden bu yana hava üssünden 900'ü aşkın sorti yapan helikopter ve uçaklar, yardım malzemeleri ile arama kurtarma ekiplerini bölgeye taşıdı. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 104 saat sonra 41 yaşındaki Ali İbrahim yaralı olarak çıkarıldı. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 104 saat sonra 41 yaşındaki Ali İbrahim yaralı olarak çıkarıldı. İbrahim, ambulansa bindirileceği sırada kurtarma ekibinde görevli bir askerin elini öptü. Asker, elini öpen depremzedeye alnından öperek karşılık verdi. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 104 saat sonra 41 yaşındaki Ali İbrahim yaralı olarak çıkarıldı. İbrahim, ambulansa bindirileceği sırada kurtarma ekibinde görevli bir askerin elini öptü. Asker, elini öpen depremzedeye alnından öperek karşılık verdi. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde görev yapan 1'inci Komando Tugayı, Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına ve bölgedeki asayişi sağlama yönünden destek veriyor. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta, Garnizon Komutanlığı askerlerince Saim Çotur Stadı'nda depremzedeler için çadırlar kuruldu. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta, Garnizon Komutanlığı askerlerince Saim Çotur Stadı'nda depremzedeler için çadırlar kuruldu. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta, Garnizon Komutanlığı askerlerince Saim Çotur Stadı'nda depremzedeler için çadırlar kuruldu, yardım malzemeleri taşındı. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Mehmetçik, gece saatlerinde genel güvenliği sağlıyor, gündüz de arama kurtarma çalışmaları ile çadırların kurulmasından vatandaşlara yardım ulaştırılmasına kadar birçok alanda görev yapıyor. (Arşiv)

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Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma ve yardım faaliyetleri devam ediyor. Kahramanmaraş Havalimanı'da askeri helikopterler bölge yardım malzemesi taşıyor. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent kırsalında yaşayanlara yapılan yardımlar sürüyor.Mehmetçik, depremin yaşandığı ve zorlu kış şartlarının etkili olduğu kırsal bölgelere havayoluyla gıda yardımlarını ulaştırıyor. (Arşiv)

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki binlerce personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde vatandaşların yardımına koşuyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Antakya Millet Bahçesi'nde kurulan çadırların güvenliği sağlayan askerler, depremzede çocuklarla ilgilendi. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da AFAD koordinasyonunda Mehmetçik ve gönüllülerin desteğiyle 4 bin 200 çadır kurulması için çalışma yürütülüyor. (Arşiv)

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Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek sağlıyor. 4'üncü Komando Tugayı, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek veriyor. 4'üncü Komando Tugayı personeli, Hatay'ın cadde ve sokaklarıyla, enkazların etrafında devriye faaliyetinde bulunuyor. (Arşiv)

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Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek sağlıyor. 4'üncü Komando Tugayı, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek veriyor. 4'üncü Komando Tugayı personeli, Hatay'ın cadde ve sokaklarıyla, enkazların etrafında devriye faaliyetinde bulunuyor. (Arşiv)

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Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek sağlıyor. 4'üncü Komando Tugayı, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek veriyor. 4'üncü Komando Tugayı personeli, Hatay'ın cadde ve sokaklarıyla, enkazların etrafında devriye faaliyetinde bulunuyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, gönüllü görev yapacak 92 Hava Harp Okulu personeli, beraberindeki teknik malzeme, çadır ve aletlerle birlikte Türk Hava Kuvvetlerine ait "C-130" tipi uçağa binerek, Adıyaman'a hareket etti. (Arşiv)

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Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan komandolar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan yardımların bölgeye gönderilmesine destek oluyor. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman Bozbey Apartmanı'nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. (Arşiv)

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Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da kurulan çadır kentte, depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunuyor. Denizli 11. Piyade Tugay Komutanlığı ve Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığınca, kentteki Turgut Özal Parkı Çadır Kenti'nde seyyar sahra mutfağı ve fırın kuruldu. Mehmetçik, gece gündüz çadır kentte depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor. (Arşiv)

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Adana'dan havalanan, depremlerde yaralanan 49 kişi ile 25 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi. Sağlık görevlileri ve askerler tarafından sedyelerle uçaktan ambulanslara nakledilen yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edildi. (Arşiv)

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. TSK'nın 222. filoya ait C-130 askeri kargo uçağıyla Adana'dan getirilen 30 yaralı depremzede, sağlık ekiplerince ambulanslara alındı. Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardım etti. Uçuş sırasında yaralılara 18 refakatçi eşlik etti. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmetçik, asayişin sağlanmasının yanında enkaz alanlarında nöbet tutmaya devam ediyor. İlçede birçok noktada devriye gezen askerler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı görevini sürdürüyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye sevk edilen Mehmetçik, afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik faaliyetler yürütüyor. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye sevk edilen Mehmetçik, afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik faaliyetler yürütüyor. (Arşiv)

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Niğde'nin Bor ilçesinde, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen mobil sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor. Fabrikada, mobil mutfak, fırın, çamaşır, banyo, soğuk hava, yaşam, tuvalet ve banyo konteynerlerini içeren seyyar sahra üniteleri ile soğuk iklim çadırı gibi nitelikli ürünler üretiliyor. (Arşiv)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem sonrası ilk andan itibaren görev yapan Mehmetçiğin Antakya'daki nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurma ile günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilen mutfak ve sahra ekmek fırınında incelemelerde bulundu. Akar, Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesisleri'ndeki alanda gerçekleştirilen çadır kurulum çalışmalarını da inceledi. (Arşiv)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem sonrası ilk andan itibaren görev yapan Mehmetçiğin Antakya'daki nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurma ile günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilen mutfak ve sahra ekmek fırınında incelemelerde bulundu. Akar, Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesisleri'ndeki alanda gerçekleştirilen çadır kurulum çalışmalarını da inceledi. (Arşiv)

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Niğde'de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm TSK unsurları ile 7 gün 24 saat esasıyla çalışan fabrika, ürettiği mobil üniteleri bölgeye göndererek afetzedelere destek sağlıyor. (Arşiv)

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Niğde'de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm TSK unsurları ile 7 gün 24 saat esasıyla çalışan fabrika, ürettiği mobil üniteleri bölgeye göndererek afetzedelere destek sağlıyor. (Arşiv)

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Niğde'de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm TSK unsurları ile 7 gün 24 saat esasıyla çalışan fabrika, ürettiği mobil üniteleri bölgeye göndererek afetzedelere destek sağlıyor. (Arşiv)

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Niğde'de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm TSK unsurları ile 7 gün 24 saat esasıyla çalışan fabrika, ürettiği mobil üniteleri bölgeye göndererek afetzedelere destek sağlıyor. (Arşiv)

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Niğde'de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm TSK unsurları ile 7 gün 24 saat esasıyla çalışan fabrika, ürettiği mobil üniteleri bölgeye göndererek afetzedelere destek sağlıyor. (Arşiv)

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Niğde'de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor. Bor ilçesinde 1963'te kurulan ve 60 yıldır edindiği tecrübeleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet veren fabrikada, her türlü mobil sahra üniteleri, cerrahi hastane, mutfak, fırın, çamaşır, banyo, soğuk hava, yaşam, tuvalet ve banyo konteynerleri ile soğuk iklim çadırı, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) sistemleri ile TSK'da kullanılan çadırların metal aksam ve brandalarının tasarım, üretim, geliştirme, bakım, onarım ve modernizasyonu yapılıyor. Bölgedeki insanların yemek ve ekmek ihtiyacını karşılamak için gönderilen her bir sahra mutfak ünitesi, her öğünde 400 kişiye 4 çeşit sıcak yemek hazırlayabilme, her bir sahra fırın ünitesi ise 8 saatte 3 bin 120 ekmek çıkarabilme kapasitesine sahip. (Arşiv)

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Niğde'de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor. Bor ilçesinde 1963'te kurulan ve 60 yıldır edindiği tecrübeleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet veren fabrikada, her türlü mobil sahra üniteleri, cerrahi hastane, mutfak, fırın, çamaşır, banyo, soğuk hava, yaşam, tuvalet ve banyo konteynerleri ile soğuk iklim çadırı, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) sistemleri ile TSK'da kullanılan çadırların metal aksam ve brandalarının tasarım, üretim, geliştirme, bakım, onarım ve modernizasyonu yapılıyor. Bölgedeki insanların yemek ve ekmek ihtiyacını karşılamak için gönderilen her bir sahra mutfak ünitesi, her öğünde 400 kişiye 4 çeşit sıcak yemek hazırlayabilme, her bir sahra fırın ünitesi ise 8 saatte 3 bin 120 ekmek çıkarabilme kapasitesine sahip. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda çocuklar, resim, boyama ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılıyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 14. Zırhlı Tugay Komutanlığınca İslahiye ilçe merkezinde okul olarak kullanılmak üzere 3 büyük çadır kurdu. (Arşiv)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda çocuklar, resim, boyama ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılıyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 14. Zırhlı Tugay Komutanlığınca İslahiye ilçe merkezinde okul olarak kullanılmak üzere 3 büyük çadır kurdu. (Arşiv)