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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 20:58

Mehmetçik hedefleri 12'den vurdu... 'Ateş serbest!'

Mehmetçik, 'Ateş Serbest'te hedefleri 'nokta atışı' ile imha etti.

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