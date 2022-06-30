'Mavi Vatan'ın kahramanları 'denizaltı kurtarma operasyonları'nda sınır tanımıyor

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2017 yılında giren TCG Alemdar (A-582) Denizaltı Kurtarma Gemisi, satha (su yüzeyi) çıkamayan denizaltılardan personel kurtarılması başta olmak üzere batmış ya da karaya oturmuş askeri gemi, deniz aracı, uçak gibi araçlara hayati müdahalede bulunuyor.

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Deniz dibinden enkaz kaldırma donanımına da sahip olan, yerli ve milli imkanlarla ileri teknoloji ile donatılan TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi ile 600 metre derinliğe kadar müdahalede bulunulabiliyor.

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"Mavi Vatan" olarak adlandırılan ulusal sularda eğitimli personeli ile görev icra eden TCG Alemdar, uluslararası sularda da yüksek riskli operasyonlar için göreve hazır.

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Suyun metrelerce altında kurtarma operasyonu

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki limandan hareket eden Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisinin kullanıldığı nefes kesen bir eğitim gerçekleştirildi.

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Eğitimde, senaryo gereği satha çıkış kabiliyetini kaybeden bir denizaltına tüple dalan ekiplerin metrelerce derinlikte verdiği yaşam desteği, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince su altı kamerasıyla görüntülendi.

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Öncelikle satha çıkamadığı bildiren denizaltının yerini tespit eden ekipler, 70 metre derinlikte olduğu belirlenen denizaltı ile TCG Alemdar gemisini sabitledi. Uzaktan kumanda edilen su altı cihazıyla denizaltının durumunu gözlemleyen ekip, daha sonra denizaltındaki personele "Acil Yaşam Destek Paketi" ulaştırdı.

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Gemide görev alan ve dakikalar içerisinde hazırlıklarını tamamlayan dalgıç ekip, özel donanımlarla denizaltına daldı. Burada, ivedilikle "ventilasyon" (havalandırma) sistemi kuran ekipler, denizaltına oksijen desteği verdi. Dünyanın sayılı ordularının yapabildiği bildirilen başarılı operasyonla bağlantıyı saniyeler içinde kuran ekipler, denizaltının içindeki havayı da temizledi.

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Görevlerini tamamlayan dalgıç ekibi, su altı asansörü yardımıyla yüzeye çıktı. Operasyondan döner dönmez gemide yer alan son teknoloji ürünü basınç odalarına alınan dalgıçlar, olası bir vurgun ihtimaline karşı gözetime alındı.

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Senaryo kapsamında, denizaltından dalgıçlar yardımıyla ya da serbest olarak deniz yüzeyine çıkmayı başaran denizaltı personeli de botlara alınarak TCG Alemdar gemisine nakledildi. Burada ilk kontrolleri ve tıbbi tasnifleri yapılan kazazedeler, durumlarına göre gemideki ilgili tedavi alanına yönlendirildi.

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Gemideki ameliyathanede doktorlar hazır bekliyor

Basınç odası, röntgen, ultrason ve solunum cihazının yanı sıra olası acil durumlar için bir genel cerraha ameliyat yapma imkanı sağlayan, bir acil müdahale odasıyla da adeta "yüzen bir hastaneyi" andıran TCG Alemdar gemisine alınan personelin tıbbi müdahalesi, Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından yapıldı.

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Genel durum bozukluğu olduğu değerlendirilen ve acil olarak tam teşekküllü hastaneye sevki gereken bir kazazede ise ilk müdahalenin ardından gemiye inen bir helikopterle sevk edildi.

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TCG Alemdar

Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki 90 metre uzunluğunda, 19 metre genişliğinde ve 4 bin 171 ton ağırlığındaki TCG Alemdar, özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle göz dolduruyor.

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Türk mühendisler tarafından 6 yılda tamamlanan ve 28 Ocak 2017'de hizmete giren gemi, denizde ikmal imkanı da sunabiliyor. Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerden oluşan 90 kişinin görev aldığı gemide, yine yerli ve milli imkanlarla üretilen Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı (ROV) bulunuyor.

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Bu robot, operatör yönlendirmesiyle dalgıç dalış mesafesinin üzerindeki basit su altı kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. ROV'da yandan taramalı sonar cihazları da yer alıyor.

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Sualtı Akustik Sistemleri ile batık denizaltıların yerini ses ve görüntülerle tespit edebilen TCG Alemdar, kurtarma çanı ile 207 metre derinliğe kadar denizaltından personel kurtarabiliyor. Gemideki dalgıçlar, teknolojik imkanların kullanıldığı özel giysileriyle kurtarma çalışmalarına katılıyor.

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Dalış ve kurtarma görevlerini daha etkin, daha emniyetli ve daha derinde gerçekleştirebilen gemide olası durumlara karşı revir, acil müdahale odası, hasta yatakhanesi, röntgen ve ultrason bulunuyor.

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