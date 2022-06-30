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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:03

'Mavi Vatan'ın kahramanları 'denizaltı kurtarma operasyonları'nda sınır tanımıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) denizlerdeki caydırıcı gücü Türk donanması, kurtarma gemisi TCG Alemdar ve her türlü zor şartta görev yapma deneyimi kazanan personeli ile göz dolduruyor.

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