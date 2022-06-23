Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor

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Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınına müdahalenin sürdüğü Marmaris'te yer ekiplerini ziyaret edip çalışmalara destek verdi.

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Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve halen devam eden orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

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Alevlerin Kürönü mevkisinde yükselmesi üzerine bölgeye yönlendirilen uçaklar ve helikopterler, yangının daha da büyümemesi için büyük mücadele veriyor.

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Muğla Valisi Orhan Tavlı da karada soğutma çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen Tavlı, soğutma çalışmalarını yürüten çok sayıda orman işçisi ve gönüllülere moral verdi.

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Öte yandan, yangın alanında birçok görevi üstlenen Muğla Komando Taburu ile Bornova Komando Tugayı ekipleri de soğutma çalışmalarına ve yer ekiplerine destek vermek üzere ormanın derinliklerinde görev almaya başladı.

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