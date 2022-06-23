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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 17:19

Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve halen devam eden orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Alevlerin Kürönü mevkisinde yükselmesi üzerine bölgeye yönlendirilen uçaklar ve helikopterler, yangının daha da büyümemesi için büyük mücadele veriyor.

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