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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 11:23

Marmara depreminin 25'inci yıldönümü! Unutulmayan kareler

17 Ağustos 1999 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen 7,4'lük depremin üzerinden tam 25 yıl geçti. 25 yıl geçmesine rağmen ise bu fotoğraflar hafızalardan silinmedi.