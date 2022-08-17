  • $17,9658
  • 18,2557
  • 1024.93
  • 2927.6

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:10

Marmara depreminin 23. yıldönümü! Unutulmayan kareler

17 Ağustos 1999 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen 7,4'lük depremin üzerinden tam 23 yıl geçti. 23 yıl geçmesine rağmen ise bu fotoğraflar hafızalardan silinmedi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.