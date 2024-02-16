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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:44

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı! Dalış için hazırlık yapılıyor

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

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