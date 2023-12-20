Maraş dondurmasına lezzetini veren salep fideleri toprakla buluşturuldu

Kentte dondurma üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur da salebin Maraş dondurması için vazgeçilmez olduğunu, o yüzden en iyi salebi yetiştirmek için hiçbir görevden kaçınmadıklarını dile getirdi.

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"Gerçek bir Maraş dondurması yapacaksanız salebe ihtiyacınız var. Salep zaten şifalı bir içecek. Osmanlı döneminden bu yana padişahların içtiği, tükettiği şifalı bir bitki. Salep üretiminin artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını sosyal sorumluluk olarak görüyoruz ve tüm çiftçilerimize üretim konusunda hem biz hem de Tarım ve Orman Müdürlüğümüz destek oluyor. Kahramanmaraş'ı dünyaya anlatmak için dondurma önemli bir fırsat ve biz de bunu en iyi şekilde yapmak istiyoruz."