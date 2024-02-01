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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2024 Perşembe 08:52

Maltepe'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç restorana girdi

Maltepe'de kontrolden çıkan araç restorana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

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