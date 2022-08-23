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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 16:37

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde başladı.

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