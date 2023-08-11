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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 11:34

Malatyalılar deprem sonrası parklarda sabahladı

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi aileleriyle parklarda geçirdi.

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