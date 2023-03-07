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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Mart 2023 Salı 15:49

Malatya'da ağır hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor! İşte o anlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor.

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