Malatya'da 9 bina patlayıcıyla yıkıldı... Saniyeler içinde yerle bir oldular

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya'daki ağır hasarlı 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı kentteki 6 bin civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi.