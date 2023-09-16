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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 01:18

Malatya'da 9 bina patlayıcıyla yıkıldı... Saniyeler içinde yerle bir oldular

Depremlerin etkilediği Malatya'da 15 katlı 9 bina patlayıcıyla yıkıldı.

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