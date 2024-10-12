Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,3054
  • 37,5445
  • 2928.22
  • 8876.22

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 17:39

Lübnan'dan tahliye operasyonu! MSB, görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki Türk ve KKTC vatandaşlarının TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri ile tahliyelerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.