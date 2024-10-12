Lübnan'dan tahliye operasyonu! MSB, görüntülerini paylaştı

İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için ön başvurular alınıp Dışişleri Bakanlığı ve MSB koordinasyonunda çalışma yapıldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Lübnan'a insani yardımlarını da iletmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri tahliye operasyonunda görevlendirildi.