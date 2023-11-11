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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:34

Longoz Ormanlarında sonbahar renkleri

Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında sonbahar renkleri kendine hayran bırakıyor.

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