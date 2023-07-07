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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2023 Cuma 12:44

Lagina Hekate Kutsal Alanı! Geçmişteki depremlerin izleri araştırılıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen kazı çalışmalarında, antik dönemde meydana gelmiş büyük depremlerin yol açtığı tahribat araştırılıyor.

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