Kuruyan Nilüfer Barajı son günlerdeki yağışlarla dolmaya başladı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, içme suyu ihtiyacının karşılandığı diğer kaynak olan Doğancı Barajı'nda su seviyesi bir ay öncesine göre yüzde 24'ten yüzde 42'ye yükseldi.

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Gülenç, tedbir olarak yer altı kuyu sularını kullanmaya devam ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu:





"Yağışlı bir periyoda girdik. Bu yağışlarla büyük bir sorunla karşılaşmayacağımızı umut ediyoruz. Biz yine de tedbirleri elden bırakmıyoruz. Yeni su kaynaklarının oluşması için çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu 43 bin metreküp gibi ciddi bir yer altı su kaynağının takviyesini sağlayacağız. Bu da Bursa için yaptığımız önemli bir çalışmadır. Bursalıları da aynı zamanda tasarruflu olmaya devam ediyoruz. Su kayıp kaçaklarında Türkiye'nin en başarılı takibi yapan iliyiz. Bu süreç en iyi şekilde yönetiliyor. Bunun gibi tedbirlerle su seviyeleri yükseliyor. Bu şekilde önümüzdeki yazı da rahat bir şekilde atlatmayı umut ediyoruz."