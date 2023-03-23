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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 11:47

Kuruyan Nilüfer Barajı son günlerdeki yağışlarla dolmaya başladı

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan ve geçen ay kuruyan Nilüfer Barajı, bölgede aralıklarla devam eden yağışlar sayesinde yeniden suya kavuştu.

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