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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:20

Kurulacak geçici barınma alanlarında çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşaatına başlanan geçici barınma alanlarının yapımına devam ediliyor.

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