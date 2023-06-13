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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:14

Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a getirilmeye başlandı! İşte ilk görüntüler

Kurbanlık hayvanlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a getirilmeye başladı.

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