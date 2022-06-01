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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 16:17

Kurbanlık fiyatları belli oldu! 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı 9 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı için gün sayılırken kurban fiyatları da vatandaşların gündemine girmeye başladı. İşte Kurbanlık fiyatları

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