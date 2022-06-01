Kurbanlık fiyatları belli oldu! 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar?

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Kurban fiyatları kaç para? Dana hisse fiyatı, koç fiyatı kaç para?Arama motorlarında en çok arananlar; kurbanlık fiyatları, Kurban hisseleri, kurban seçilirken dikkat edilmesi gerekenler, kurban pazarları ne zaman kurulacak gibi sorular oldu. İşte Kurban Bayramı ve kurbanlıklarla ilgili tüm merak edilenler...

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Kurban fiyatları alınan hayvanın cinsine, türüne kilosuna ve yaşına göre değişiklik gösteriyor.

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İşte il il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

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İL İL KURBAN FİYATLARI Ankara Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

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İstanbul Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

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İzmir Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

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Bursa Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

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Adana Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

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Gaziantep Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

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Antalya Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

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Kocaeli Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

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Konya Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

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Şanlıurfa Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

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Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL

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Mersin Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

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BÜYÜKBAŞ KURBAN HİSSE BEDELİ Küçükbaş kurbanlıklarda ortak, hisse bölüşümü olmaz. Büyükbaş kurbanlıklarda ise en fazla yedi kişinin ortak olması caizdir.

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Büyükbaş kurban fiyatları tüm şehirlerde ortalama 30 bin TL civarı.

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Bu durumda büyükbaş hisse fiyatı ortalama 4 bin 285 TL oluyor.

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KURBAN PAZARLARI NE ZAMAN KURULACAK? Kurban pazarları genellikle Kurban Bayramı'ndan bir ay önce kurulmaya başlıyor. Ancak 2022 yılı için henüz net bir tarih açıklanmadı.

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KURBANLIK HAYVANIN YAŞI KAÇ OLMALI? Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit edilmiştir. Buna göre, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır.

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Bunun yanında 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.

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Deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez.

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GEBE HAYVANDAN KURBAN OLUR MU? Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun değil. Ancak kesilmesi durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur.

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Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir.

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Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir.

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KURBAN NASIL SEÇİLİR Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önerilerde bulunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, "Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemlidir" dedi.

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HANGİ HAYVANLARDAN KURBAN OLUR? Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kısaca dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz.

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Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da; deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

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KURBAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemli.

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Bu nedenle, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.

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KURBAN NE ZAMAN KESİLİR? Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

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Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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KURBANA KAÇ KİŞİ ORTAK OLABİLİR Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir.

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Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir...

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