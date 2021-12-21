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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 17:27

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül töreninden kareler

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri takdim etti.

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