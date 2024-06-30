Korkutan yangın! İzmir'de başladı, Kuşadası'na sıçradı

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmalarında 7'nci saate girildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın bölgesine yönlendirilirken, AFAD, UMKE ve çeşitli kurumlara bağlı ekipler yangın bölgesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başlatıldı.
Gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarında diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.