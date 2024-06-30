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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 08:47

Korkutan yangın! İzmir'de başladı, Kuşadası'na sıçradı

İzmir'de başlayıp Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahalede saatler geride bırakılırken gece görüşlü helikopterler de havadan söndürme çalışmalarına devam ediyor

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