'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkallarında da satılabilecek

Koop bakkal' projesi için kollar sıvandı. Zincir marketlere karşı uzun süredir yaşam savaşı veren mahalle bakkalları artık 'koop bakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor.
Proje ile Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler artık mahalle bakkallarında da satılabilecek.
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 120 ürün, mahalle bakkallarında da bundan böyle satılabilecek.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir bakkal esnafı "24 yıllık esnafım. Hem vatandaş ihtiyacını giderir.
En iyi yer en yakın yerdir. Piyasayı canlandırmak bakımından olumlu bir şey." ifadelerini kullandı.
Proje ile hem küçük esnaf desteklenecek, hem de vatandaş Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan ucuz ürünlere kolayca ulaşabilecek.
KOOP BAKKAL OLMANIN ŞARTLARI NELER?
Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.