'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkallarında da satılabilecek

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Koop bakkal' projesi için kollar sıvandı. Zincir marketlere karşı uzun süredir yaşam savaşı veren mahalle bakkalları artık 'koop bakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor.

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Proje ile Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler artık mahalle bakkallarında da satılabilecek.

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Yapılan çalışmayla bakkal esnafının desteklenmesi amaçlanıyor.

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Tarım Kredi Kooperatifi bakkallarla anlaşma yapacak.

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Mahalle bakkalları artık koop bakkal olacak.

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Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 120 ürün, mahalle bakkallarında da bundan böyle satılabilecek.

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Proje daha şimdiden mahalle bakkallarını heyecanlandırdı.

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir bakkal esnafı "24 yıllık esnafım. Hem vatandaş ihtiyacını giderir.

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En iyi yer en yakın yerdir. Piyasayı canlandırmak bakımından olumlu bir şey." ifadelerini kullandı.

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Proje ile hem küçük esnaf desteklenecek, hem de vatandaş Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan ucuz ürünlere kolayca ulaşabilecek.

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KOOP BAKKAL OLMANIN ŞARTLARI NELER?

Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.

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Anlaşmalı bakkallar bir rafını Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerine ayıracak.