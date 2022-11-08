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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 10:10

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkallarında da satılabilecek

Zincir marketler karşısında zor durumda kalan bakkallar için yeni dönem başlıyor. Mahalle bakkalları bundan böyle 'koop bakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor. Gerçekleştirilecek projeyle beraber Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan 120 ürün artık mahalle bakkallarında da satılabilecek. Yapılan bu yeni hamleyle vatandaşın ucuz ürüne daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.

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