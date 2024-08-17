Konya'da tedirgin eden görüntü! 5 metreyi bulan yarıklar oluştu

800 YILLIK SELÇUKLU HANINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU





Yüzey yarıkları, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat döneminde, Selçuklu Devleti emirlerinden, mimar Sadettin Köpek tarafından yaptırılan 800 yıllık Zazadın Hanı'nın duvarlarında da çatlaklara neden oldu. Hanın duvarlarında boydan boya çatlaklar olduğunu söyleyen Doç. Dr. Delikan, "Bu yarıkların birkaçı maalesef Zazadın Hanı'nın içerisinden geçiyor. Biz burayı da inceledik. Bazı duvarları boydan boya kesen çatlaklar ve içerisinde küçük oturmalar oluşmaya başlamış. Bu zarar devam edecek. Bunlar için tabii uzman inşaatçılar, zemin mekanikçi, jeolog hocalarla beraber 'Bunlara nasıl bir önlem alınmalı?' çalışmaları yapıldıktan sonra bu gibi önemli yapılar da stabil hale getirilebilir" diye konuştu.